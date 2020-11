Ubisoft bondit, 'Assassin's Creed Valhalla' cartonne !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ubisoft bondit de 3,4% à 82,1 euros à l'ouverture du marché parisien, dopé par le lancement historique d''Assassin's Creed Valhalla'. L'éditeur de jeux vidéo a en effet écoulé, lors de sa première semaine, plus d'exemplaires du dernier opus d'Assassin's Creed que tout autre épisode de la saga. Assassin's Creed Valhalla est même devenu le meilleur lancement PC de l'histoire d'Ubisoft !

Assassin's Creed Valhalla devient le plus gros lancement de l'histoire de la franchise Assassin's Creed 🎉 pic.twitter.com/iVUhCRpXev

— Assassin's Creed FR (@AssassinsFR), via Twitter

Un bon, très bon, Assassin's Creed peut-il permettre à Ubisoft de passer l'hiver, s'interroge Midcap Partners. Il est encore trop tôt pour le dire. Le succès de 'Watch Dogs Legion' semble plus limité et le groupe doit encore sortir son 3e jeu de l'hiver, 'Immortal Fenix Rising', le 3 décembre. À ce stade le courtier maintient son avis neutre et son objectif de 72 euros.