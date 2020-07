Ubisoft : Assassin's Creed Valhalla sortira le 17 novembre dans le monde entier

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre d'Ubisoft Forward, sa première conférence digitale, Ubisoft annonce qu'Assassin's Creed Valhalla, le nouvel opus de la franchise Assassin's Creed, sera disponible dans le monde entier le 17 novembre 2020 sur Xbox One, PlayStation4, et sur PC via l'Epic Games Store et l'Ubisoft Store. Le jeu sera également disponible sur Uplay+, le service d'abonnement sur PC d'Ubisoft et sur Stadia. Assassin's Creed Valhalla sortira aussi sur Xbox Series X et PlayStation5 dès leur lancement. Les joueurs qui achèteront Assassin's Creed Valhalla sur Xbox One ou PlayStation4 pourront installer le jeu sur Xbox Series X et PlayStation5 sans frais supplémentaires.

La bande-son officielle et les livres d'Assassin's Creed Valhalla sont disponibles dès maintenant en précommande et incluent notamment un roman et un artbook.

Développé par l'équipe d'Ubisoft Montréal, Assassin's Creed Valhalla retrace l'épopée d'Eivor, un féroce guerrier viking qui a grandi bercé par des récits de batailles et de gloire. Assassin's Creed Valhalla fera voyager les joueurs au coeur d'un monde ouvert et mystérieux.

Les Editions Gold, Ultimate et Collector ainsi que les produits Ubicollectibles d'Assassin's Creed Valhalla sont disponibles en précommande. Les fans qui précommanderont Assassin's Creed Valhalla en amont de sa sortie recevront, dès le lancement du jeu, une mission supplémentaire appelée La Voie du Berserker.