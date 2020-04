Ubisoft : 'Assassin's Creed II' est disponible en téléchargement gratuit !

Ubisoft : 'Assassin's Creed II' est disponible en téléchargement gratuit !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ubisoft annonce qu'Assassin's Creed II, l'épisode mythique de la saga, est disponible en téléchargement gratuit du 14 au 17 avril sur PC via Uplay.

Cette annonce du producteur de jeux vidéos s'inscrit dans le cadre de la campagne "Restez chez vous, Jouez chez vous" d'Ubisoft, qui a pour but d'inciter les joueurs à rester chez eux tout en leur donnant la possibilité de s'amuser.



'Assassin's Creed II' permet aux joueurs d'explorer l'Italie de la Renaissance et d'incarner Ezio, un assassin poursuivant le dessein de ses ancêtres. Dans cet épisode, les joueurs découvriront un récit épique de pouvoir et de corruption au cours duquel ils devront perfectionner leur talent d'assassin en maniant des armes et des instruments conçus par Léonard De Vinci.