Ubisoft annonce la prise de participation minoritaire de Tencent au capital de Guillemot Brothers Limited

(Boursier.com) — Ubisoft annonce aujourd'hui la prise de participation minoritaire de Tencent au capital de Guillemot Brothers Limited et son entrée dans le concert des fondateurs de la Société.

"L'élargissement du concert avec Tencent renforce l'ancrage de l'actionnariat de référence d'Ubisoft autour de ses fondateurs et lui offre une stabilité essentielle pour son développement à long terme" a commenté Yves Guillemot, Président Directeur Général d'Ubisoft.

"Dans un contexte où les plateformes et les modèles économiques convergent, cette opération, qui valide notre stratégie et met en évidence la forte valeur intrinsèque des actifs que nous avons bâtis sur le long terme, est une excellente nouvelle pour nos équipes, joueurs et actionnaires. Tencent est en effet un partenaire-actionnaire de référence pour de nombreux leaders, qui ont créé parmi les jeux les plus exceptionnels de l'industrie. Cette opération nous conforte dans notre capacité à créer une forte valeur sur les prochaines années."

"Les équipes d'Ubisoft ont fait preuve d'une impressionnante capacité à constamment créer des divertissements de classe mondiale ainsi qu'un portefeuille diversifié de marques comprenant parmi les franchises les plus puissantes de l'industrie", a déclaré Martin Lau, Président de Tencent. "Nous sommes ravis d'étendre notre engagement avec les fondateurs, la famille Guillemot, Ubisoft continuant de développer des expériences de jeu immersives, et de porter sur mobile plusieurs des franchises AAA les plus connues d'Ubisoft. Cet accord s'inscrit par ailleurs dans notre philosophie qui consiste à investir aux côtés de fondateurs créatifs, étant pleinement convaincus qu'ils mèneront leurs entreprises vers de nouveaux sommets."

Détails de l'opération

Prise de participation économique de Tencent dans Guillemot Brothers Limited à hauteur de 49,9% du capital et 5% des droits de vote

L'investissement de Tencent dans Guillemot Brothers Limited, s'élève à 300 ME (200 ME d'acquisition de titres et 100 ME d'augmentation de capital), faisant ressortir une valeur par transparence d'Ubisoft à 80 euros par action.

Par ailleurs, Tencent consent un prêt long-terme, sans sureté, à Guillemot Brothers Limited lui permettant de refinancer sa dette2 et d'apporter des ressources financières supplémentaires utilisables pour monter au capital d'Ubisoft.

Guillemot Brothers Limited reste exclusivement contrôlée par la famille Guillemot. Tencent ne sera pas représentée au conseil d'administration et n'aura aucun droit d'approbation ou de véto opérationnel.

Elargissement du concert autour des fondateurs d'Ubisoft

Le concert familial Guillemot vis-à-vis d'Ubisoft s'élargit à Tencent.

Le concert élargi pourra augmenter sa participation jusqu'à 29,9% du capital ou des droits de vote d'Ubisoft. Dans cette limite, Guillemot Brothers Limited et la famille Guillemot pourront chacun augmenter leur détention dans le capital d'Ubisoft. Par ailleurs, le conseil d'administration d'Ubisoft a autorisé Tencent à augmenter sa participation en direct dans Ubisoft de 4,5% à 9,99% du capital et des droits de vote. Tencent ne pourra vendre ses actions Ubisoft avant 5 ans (et au-delà fera bénéficier la famille Guillemot d'un droit de priorité) et ne pourra augmenter sa participation dans Ubisoft au-delà de 9,99% du capital et des droits de vote d'Ubisoft avant 8 ans.

Suite à cette opération, la gouvernance d'Ubisoft est préservée à l'identique et Tencent n'aura aucun droit de veto opérationnel.

L'accord signé avec Tencent, reflète la richesse du portefeuille d'actifs d'Ubisoft, l'un des plus puissants de l'industrie du jeu vidéo :

Une puissance de création et de production forte de 17.000 talents, structurée autour de l'organisation "Lead & Associate" issue du réseau mondial de studios d'Ubisoft et qui combine des standards de production AAA élevés avec des talents créatifs et d'ingénierie de classe mondiale.

Le portefeuille de marques propriétaires le plus profond et le plus diversifié de l'industrie, comprenant notamment Anno, Assassin's Creed, Beyond Good & Evil, Brawlhalla, The Crew, Tom Clancy's The Division, Far Cry, For Honor, Tom Clancy's Ghost Recon, Hungry Shark, Just Dance, Might & Magic, Prince of Persia, Rabbids, Tom Clancy's Rainbow Six, Rayman, Splinter Cell, Trackmania, Watch Dogs.

Des technologies propriétaires robustes, dont ses moteurs de pointe (Anvil et Snowdrop), sa plateforme de services et de distribution en ligne (Ubisoft Connect) et i3D.net, son activité d'hébergement de jeux vidéo en pleine expansion.

Pour rappel, le partenariat stratégique avec Tencent porte sur le développement sur mobile de titres tirés de plusieurs franchises majeures d'Ubisoft et sur le lancement sur le territoire Chinois de plusieurs titres PC d'Ubisoft.