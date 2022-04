Ubisoft : Adibou revient sur mobiles et tablettes !

(Boursier.com) — Adibou revient ! Le célèbre univers éducatif est maintenant disponible sur mobiles et tablettes. Wiloki et Ubisoft font revivre le jeu culte des années 1990-2000 avec 'Adibou par Wiloki : l'app pour apprendre et s'amuser de 4 à 7 ans'.

Le jeu a été modernisé et enrichi par Wiloki en partenariat avec Ubisoft. L'enfant entre dans le monde merveilleux d'Adibou et ses amis pour une aventure unique où il apprend à lire et à compter, cultive son potager, écoute des histoires, imagine des recettes, s'amuse, développe sa créativité etc...

Cette application est désormais disponible sur mobiles et tablettes iOS et Android.

Rappelons que Manon, Thibaut et Hugo Oskian, trois frères et soeur, ont créé en 2018 Wiloki, une plateforme de soutien scolaire en ligne 100% personnalisée et dédiée aux 7-14 ans. Wiloki mise sur l'intelligence artificielle et l'identification des leviers de motivation pour centrer la pédagogie sur l'enfant et lui permettre d'exploiter son potentiel d'apprentissage au maximum. Cette technologie unique a également été intégrée à l'environnement d'Adibou.

Avec déjà plus d'un million d'utilisateurs conquis, la plateforme va plus loin et complète son offre avec un nouvel environnement dédié à l'éveil des enfants de 4 à 7 ans. Adibou a été conçu avec des experts en pédagogie digitale. Une attention particulière a été portée à la richesse graphique du monde d'Adibou.

Ubisoft a apporté toute son expertise en termes de création, production et marketing de jeux vidéo et a collaboré étroitement avec Wiloki dans le développement d'un jeu fidèle à l'univers léger et touchant d'Adibou.

Adibou est disponible en applications iOS et Android. Le jeu est proposé à l'achat au prix public conseillé de 9,99 euros et garantit la sécurité de l'enfant (aucune publicité, ni achats intégrés ou contenus additionnels payants).