Ubisoft : actualité porteuse

(Boursier.com) — Deuxième séance de gains copieux pour Ubisoft. Après un bond de 4,5% hier, le titre de l'éditeur de jeux vidéo prend encore 4,1% à 44,5 euros ce mardi. Le groupe français reste porté par l'annonce du rachat du spécialiste des jeux pour mobile Zynga par le géant américain Take-Two Interactive Software.

Ce dernier a offert une prime de 64,4% sur le dernier cours de Zynga, soit 12,7 milliards de dollars (dette comprise), pour s'offrir ce spécialiste des jeux pour mobile. De quoi en faire l'une des plus importantes opérations de l'histoire du secteur. Les spécialistes étaient nombreux à parier sur une vaguer d'opérations de M&A dans l'industrie du 'gaming' cette année, mais ils étaient sans doute peu à miser sur une opération de cette envergure dès les premiers jours de janvier.

Midcap Partners explique que l'opération américaine se fait sur des ratios plus élevés que ceux d'Ubi qui possède pourtant une 'valeur d'enjeu' au moins aussi importante notamment au regard de sa capacité de production et de son extraordinaire bibliothèque de jeux et de marques. L'analyste est à l''achat' sur Ubi avec 119 euros dans le viseur.