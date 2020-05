Ubisoft : à suivre de près demain

Ubisoft : à suivre de près demain









Crédit photo © Ubisoft

(Boursier.com) — Ubisoft cède 0,9% à 69,6 euros à la veille de la présentation de ses comptes annuels. Le consensus 'Bloomberg' attend un bénéfice net ajusté de 29,2 ME pour un chiffre d'affaires de 1,46 MdE. L'Ebitda est anticipé à 652,4 ME. Si l'éditeur de jeux-vidéo pourrait avoir profité de la période de confinement pour doper ses ventes, les détails concernant les prochaines sorties de jeux seront suivis avec intérêt par la communauté financière afin d'évaluer le potentiel futur du groupe et de répondre aux interrogations relatives aux éventuelles perturbations de développement de certains opus.

Le 5 février dernier, Ubisoft avait confirmé ses objectifs pour l'exercice 2019-2020, à savoir un net bookings d'environ 1,450 MdE et un résultat opérationnel non-IFRS compris entre 20 et 50 ME. Le groupe avait aussi réitéré ses objectifs pour l'exercice 2020-21, tablant sur un net bookings d'environ 2,6 MdE et un résultat opérationnel non-IFRS d'environ 600 ME.