Ubisoft : 6e saison du programme Entrepreneurs Lab

Ubisoft : 6e saison du programme Entrepreneurs Lab









Crédit photo © Ubisoft

(Boursier.com) — Ubisoft annonce la 6e saison de son programme Entrepreneurs Lab. L'appel à projets pour les deux sujets retenus, Blockchain et Positive Impact Entertainment, est ouvert aux startups du monde entier jusqu'au 28 février.



Mené par le Strategic Innovation Lab d'Ubisoft, le programme Ubisoft Entrepreneurs Lab a débuté en 2017 avec pour objectif de soutenir les startups dans la création de solutions et services innovants, tout en rapprochant les équipes Ubisoft des tendances majeures qui pourraient transformer l'industrie du divertissement. Le programme offre un modèle de collaboration unique qui repose sur l'engagement mutuel et le partage de connaissance sans aucune contrepartie ou participation financière. Les startups bénéficient du mentorat de certains dirigeants d'Ubisoft et ont accès à un large éventail d'experts dans toute l'entreprise.