Uber va entrer dans le S&P 500

(Boursier.com) — Uber prenait 5,5% après la clôture de Wall Street vendredi soir, sur ses sommets historiques. S&P Dow Jones Indices a annoncé plusieurs modifications apportées aux indices S&P 500, S&P MidCap 400 et S&P SmallCap 600, changements qui entreront en vigueur avant l'ouverture des marchés le lundi 18 décembre, pour coïncider avec le rééquilibrage trimestriel. "Toutes les sociétés ajoutées au S&P 500 sont plus représentatives de l'espace du marché des grandes capitalisations, toutes les sociétés ajoutées au S&P MidCap 400 sont plus représentatives de l'espace du marché des moyennes capitalisations, et toutes les sociétés ajoutées au S&P SmallCap 600 sont plus représentatives de l'espace du marché des petites capitalisations", ajoute S&P Dow Jones Indices.

Ainsi, Uber Technologies, ainsi que les constituants du S&P MidCap 400 Jabil et Builders FirstSource, remplaceront respectivement Sealed Air, Alaska Air et SolarEdge Technologies dans le S&P 500. Les constituants du S&P SmallCap 600 Rambus et Comfort Systems remplaceront Jabil et Builders FirstSource dans le S&P MidCap 400. Sealed Air, Alaska Air et SolarEdge remplaceront respectivement Orthofix Medical, Rambus et Comfort Systems USA dans le S&P SmallCap 600. En outre, Houlihan Lokey ??et Equitable Holdings remplaceront Topgolf Callaway Brands et Vestis dans le S&P MidCap 400, et Topgolf Callaway Brands et Vestis remplaceront respectivement Clearfield et OneSpan dans le S&P SmallCap 600. Alkermes plc, Armstrong World Industries, National HealthCare Corp. et PJT Partners, remplaceront Community Health Systems, Invesco Mortgage Capital, Avid Bioservices et James River Group Holdings Ltd dans le S&P SmallCap 600.

Les spéculations concernant l'inclusion d'Uber dans l'indice large américain se confirment donc. Cela poussera les gestions indicielles à pondérer leurs positions en conséquence sur le dossier, déjà plutôt bien loti cette année avec une performance boursière de près de 130% !