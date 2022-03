Uber : une licence de 30 mois pour opérer à Londres

(Boursier.com) — Uber a obtenu une licence de 30 mois pour continuer à opérer à Londres, ce qui met fin à une longue bataille avec les régulateurs locaux, qui avaient révoqué à deux reprises la licence d'Uber ces dernières années, invoquant des problèmes de sécurité. Le groupe a fait des efforts ces dernières années en ajoutant de nouvelles fonctionnalités de sécurité à sa plateforme et en concluant un accord avec le syndicat britannique GMB pour ses chauffeurs. Uber a reclassé ses chauffeurs britanniques en tant que travailleurs l'année dernière après que le plus haut tribunal du pays a décidé qu'un groupe de chauffeurs devait être traité comme des travailleurs au lieu d'entrepreneurs indépendants, leur donnant droit à des protections telles qu'un salaire minimum, des congés payés et des pensions.

La décision lève une source clé d'incertitude pour Uber au Royaume-Uni - Londres étant son plus grand marché européen - et intervient alors que l'entreprise fait face à une inflation croissante au milieu du double défi d'une pénurie de main-d'oeuvre et d'une flambée des prix de l'énergie, note CNBC. Uber a augmenté ses tarifs à Londres de 10% en novembre.