Uber : une aide pour les tâches quotidiennes et le bricolage ?

(Boursier.com) — Uber , le géant VTC et de la livraison de repas, travaillerait sur un code qui pourrait lui permettre de s'étendre aux tâches quotidiennes, selon Bloomberg. Le développeur Steve Moser a découvert ainsi 'Chore', un code caché dans l'application iPhone d'Uber qui permettrait aux utilisateurs d'embaucher un "tasker" pour au moins une heure, le coût devant être déterminé en fonction du temps nécessaire à l'exécution de la mission demandée. Bien que les tâches potentielles ne soient pas dans le code, l'article observe que des services comme TaskRabbit et Angi prennent en charge des tâches telles que le montage de téléviseurs et le nettoyage. L'article note également que la société ne teste aucun type de service d'exécution de tâches pour le moment, mais il indique que le travail sur le code suggère qu'Uber envisage cette idée.