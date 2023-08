Uber : un chatbot IA disruptif ?

(Boursier.com) — Un chatbot d'intelligence artificielle en cours de développement chez le géant américain des services VTC et de livraison Uber Technologies proposera des recommandations aux clients Uber Eats et les aidera à passer des commandes plus rapidement, indique Bloomberg, évoquant la course à l'intégration de l'IA dans les applications populaires. Les détails du programme ont été découverts dans un code caché dans son application Eats, explique Bloomberg, alors que la fonctionnalité n'a pas encore été dévoilée. "Lorsqu'un utilisateur lancera le chatbot, le logiciel affichera un message indiquant que 'l'assistant IA a été conçu pour vous aider à trouver des plats de restaurant pertinents et plus encore'", selon le libellé du code découvert par un développeur, Steve Moser, et partagé avec Bloomberg. Le chatbot Uber demanderait aux clients de saisir leur budget et leurs préférences alimentaires et les aiderait ensuite à passer commande.

Le DG d'Uber, Dara Khosrowshahi, avait déclaré à Bloomberg Television plus tôt ce mois que son entreprise travaillait bien sur un chatbot IA, sans fournir de détails. Uber utilise déjà l'IA pour faire correspondre les utilisateurs avec les chauffeurs et coursiers. Uber Eats, qui représente environ un tiers des revenus, lutte face à DoorDash et Instacart qui tentent aussi d'utiliser l'IA pour améliorer la livraison de nourriture. DoorDash travaille sur un système appelé DashAI et Instacart développe un chatbot basé sur la technologie ChatGPT d'OpenAI, précise Bloomberg. Instacart prévoit par ailleurs de s'introduire en bourse...