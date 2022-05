Uber Technologies : le patron veut tailler dans les coûts

(Boursier.com) — Uber Technologies va réduire ses embauches et ses dépenses dans le marketing et les subventions, affirme 'CNBC', en citant une lettre du directeur général du groupe à ses salariés. Dara Khosrowshahi explique que le changement de stratégie d'Uber est une réponse nécessaire au "changement sismique" du sentiment des investisseurs. "Les dépenses de marketing et d'incitation les moins efficaces seront supprimées. Nous traiterons l'embauche comme un privilège et nous déterminerons délibérément quand et où nous ajoutons des effectifs. Nous serons encore plus intransigeants sur les coûts à tous les niveaux", souligne le dirigeant. La société se concentrera désormais sur la rentabilité sur la base des flux de trésorerie disponibles, plutôt que sur l'Ebitda ajusté, selon le rapport. Le patron d'Uber précise par ailleurs dans cette lettre que les activités de livraison de nourriture et de fret d'Uber doivent se développer plus rapidement.