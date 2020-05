Uber supprime 3.700 emplois

(Boursier.com) — Les sociétés de VTC ne sont pas épargnées par la crise liée au Covid-19, loin s'en faut. Uber Technologies, le leader du secteur, vient d'annoncer la suppression d'environ 14% de ses effectifs, soit près de 3.700 postes. Les coupes concernent principalement les équipes de recrutement et d'assistance à la clientèle. Alors que la société californienne doit présenter ses comptes trimestriels demain, le patron d'Uber, Dara Khosrowshahi, a laissé entendre dans un mémo transmis aux employés que d'autres réductions de coûts étaient en cours: "nous étudions de nombreux scénarios et tous les coûts, variables et fixes, dans toute l'entreprise... Nous voulons être intelligents, agir rapidement, retenir le plus grand nombre possible de nos meilleurs éléments et traiter chacun avec dignité, soutien et respect".

Le PDG a par ailleurs renoncé à son salaire de base pour le reste de l'année, qui était d'un million de dollars en 2019.