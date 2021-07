Uber s'offre Transplace pour 2,25 milliards de dollars

Uber s'offre Transplace pour 2,25 milliards de dollars









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Uber Technologies a annoncé l'acquisition programmée de Transplace, une compagnie logistique détenue par TPG Capital, pour un montant de 2,25 milliards de dollars. Il s'agit donc pour le géant VTC d'un pari majeur sur le segment de la logistique de transport. Ce deal doit permettre à Uber de parvenir plus rapidement à l'équilibre sur sa branche de fret, Uber Freight. Le groupe de San Francisco estime que cette branche devrait afficher son premier bénéfice ajusté avant intérêts, taxes et autres dépenses d'ici à la fin de l'année prochaine. L'unité avait dégagé l'année dernière des revenus de 995 millions de dollars. TPG recevra, dans le cadre de l'accord, 750 millions de dollars en titres Uber et le reste en cash. La finalisation de l'opération est attendue plus tard cette année ou durant le premier semestre 2022.