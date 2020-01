Uber s'offre Careem pour plus de 3 milliards de dollars

(Boursier.com) — Uber a confirmé ce jour la finalisation officielle de l'acquisition précédemment annoncée de Careem pour un montant de 3,1 milliards de dollars. Careem Networks FZ-LLC est ainsi devenu une filiale à 100% d'Uber, tout en conservant sa propre marque. Mudassir Sheikha, cofondateur et directeur général de Careem, poursuivra dans ses fonctions. Avec cette opération, Uber s'offre les services de mobilité, livraison et paiement de Careem au Moyen-Orient, les marchés majeurs concernés comprenant l'Egypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Dara Khosrowshahi, le patron du géant VTC californien, attend "encore plus d'innovation" de Careem, sous son management actuel. Les deux plateformes pourront ainsi bénéficier de leurs forces respectives.