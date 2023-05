Uber s'envole après les résultats

(Boursier.com) — Uber bondit de plus de 8% à Wall Street alors que le géant américain des services VTC vient de publier des résultats supérieurs aux attentes des analystes grâce à une augmentation de la demande de voyages et de livraison de nourriture. Sur la période janvier-mars, le groupe californien a enregistré un Ebitda ajusté de 761 millions de dollars contre 168 M$ un an plus tôt et un consensus logé à 678,6 M$, pour des revenus en hausse de 29% à 8,82 Mds$. Les réservations brutes ont augmenté de 19% pour atteindre 31,41 Mds$.

Pour le trimestre encore, les dirigeants d'Uber anticipent des réservations brutes de 33 à 34 milliards de dollars, ainsi qu'un Ebitda ajusté allant de 800 à 850 M$. Une guidance supérieure aux anticipations du marché.