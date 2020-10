Uber prêt à débourser 1,2 Md$ pour s'offrir Free Now ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le géant américain des VTC, Uber, aurait offert aux constructeurs automobiles allemands BMW et Daimler de racheter leur filiale commune de VTC, Free Now, pour plus d'un milliard d'euros, soit 1,2 milliard de dollars, selon des sources citées mercredi soir par le magazine allemand "Manager Magazin"...

Selon les sources du journal, Daimler serait prêt à vendre sa part dans Free Now à Uber, mais le patron de BMW, Oliver Zipse, serait encore hésitant à vendre, et préférerait céder à Uber une participation dans la co-entreprise.

Créé en 2019, Free Now a acquis plusieurs autres acteurs du secteur, et a fusionné en septembre avec Kapten. La société est le principal concurrent d'Uber sur le marché de Londres, où le groupe américain vient de retrouver sa licence, qui lui avait été retirée en 2019 pour des raisons de sécurité.

Free Now est en outre présent dans une centaine de villes en Europe. Son acquisition renforcerait nettement la présence d'Uber sur ce continent, mais aussi en Amérique latine ou Free Now est aussi actif.

Uber se renforce dans la livraison à domicile aux Etats-Unis

A Wall Street, l'action Uber a terminé mercredi en recul de 3%, les investisseurs étant réservés face à une stratégie d'acquisition susceptible de retarder encore les premiers bénéfices de la compagnie américaine.

Le secteur de la mobilité a été lourdement touché par les mesures de confinement liées au coronavirus, mais Uber s'est renforcé récemment dans la livraison de repas à domicile, qui a été boostée par la crise sanitaire actuelle. Le groupe a ainsi annoncé en juillet une acquisition de taille, celle de l'application de livraison de nourriture Postmates Inc pour 2,65 milliards de dollars, entièrement payée en actions.

L'opération permettra à Uber de contrôler environ 30% du marché américain de la livraison de denrées alimentaires, en deuxième position derrière DoorDash, qui détient 45% du gâteau.