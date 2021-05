Uber plonge à Wall Street, malgré l'amélioration des perspectives

(Boursier.com) — Uber a publié mercredi soir après la clôture une perte nette de 108 millions de dollars au 1er trimestre, le plus faible déficit de sa courte histoire, grâce à la vente d'ATG, sa division de voitures autonomes pendant le trimestre passé, une opération qui a entraîné un gain de 1,6 milliard de dollars. L'Ebitda ajusté du groupe est ressorti en perte de 359 millions de dollars.

Au premier trimestre 2020, le géant américain des VTC avait subi une perte nette de 2,9 Mds$, plombé par les confinements liés au coronavirus, qui avaient fait fondre les courses de ses VTC.

Un an plus tard, l'activité de VTC montre fin de signes de reprise, tandis que l'activité de livraison à domicile (qui a profité de la crise sanitaire) continue d'être très dynamique. Malgré ces signes positifs, l'action Uber plonge de plus 8% jeudi, vers les 47$ en séance à Wall Street, suite à la publication des trimestriels. Le titre avait déjà cédé 3,4% mercredi en clôture.

Les ventes amputées de 600 M$ par le nouveau statut de salariés des chauffeurs britanniques

Wall Street a cependant été déçu par les ventes du groupe. Au 1er trimestre, elles ont reculé de 11% pour revenir à 2,9 Mds$ contre 3,25 Mds$ au 1er trimestre 2020, alors que les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 3,27 Mds$.

Le groupe a expliqué que les ventes ont été réduites par des provisions de 600 M$ faites pour octroyer à ses chauffeurs britanniques le statut de travailleurs salariés, suite à une décision de la Cour Suprême britannique.

Les investisseurs s'inquiètent pour les futurs performances d'Uber, s'il devait considérer ses chauffeurs comme des salariés dans d'autres pays. En Californie, les démarches des chauffeurs en ce sens ont pour l'instant échoué, mais l'administration Biden a laissé entendre qu'elle pourrait prendre des mesures de protection des salariés des plateformes...

Au premier trimestre, les réservations brutes de trajets (essentiellement les recettes avant déductions des taxes, péages ou diverses rémunérations des chauffeurs) ont diminué de 38% en un an à 6,8 Mds$, tandis que celles des livraisons ont bondi de 166% à 12,5 Mds$.

"Nous voyons enfin de la lumière au bout du tunnel, avec les vaccinations en hausse, la baisse des taux d'infection et la levée des restrictions de déplacement", a indiqué Dara Khosrowshahi, le patron du groupe californien, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.