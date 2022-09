Uber plonge à Wall Street après un piratage

(Boursier.com) — Uber Technologies décroche de 5,3% avant bourse à Wall Street, alors que le groupe enquête sur un incident de cybersécurité, après un rapport indiquant que son réseau aurait été piraté et que l'entreprise a dû fermer plusieurs systèmes de communication et d'ingénierie internes. Un pirate informatique aurait donc compromis l'application de messagerie Slack sur le lieu de travail d'un employé et l'aurait utilisée pour envoyer un message aux employés d'Uber annonçant que l'entreprise avait subi une violation de données, selon un article du New York Times jeudi citant un porte-parole d'Uber. Il est apparu que le pirate a ensuite pu accéder à d'autres systèmes internes, en publiant une photo explicite sur une page d'information interne pour les employés, ajoute le NYT. "Nous sommes en contact avec les forces de l'ordre et publierons des mises à jour supplémentaires ici dès qu'elles seront disponibles", a déclaré Uber dans un tweet.

Le système Slack a été mis hors ligne jeudi après-midi par Uber après que les employés ont reçu le message du pirate informatique, selon le rapport du Times, citant deux employés. "J'annonce que je suis un pirate informatique et qu'Uber a subi une violation de données", pouvait-on lire dans le message. Le hacker supposé a par ailleurs énuméré plusieurs bases de données internes qui auraient été compromises. Une personne revendiquant la responsabilité du piratage, a déclaré au New York Times qu'il avait envoyé un SMS à un employé d'Uber prétendant être un informaticien d'entreprise. Le travailleur aurait ensuite remis un mot de passe ayant permis au pirate d'accéder aux systèmes d'Uber, selon le NYT.

Slack a déclaré pour sa part à Reuters que la société enquêtait sur l'incident et qu'il n'y avait aucune preuve d'une vulnérabilité inhérente à sa plateforme. "Uber est un client précieux, et nous sommes là pour les aider s'ils ont besoin de nous", a déclaré Slack, entité de Salesforce. Les employés d'Uber auraient reçu pour instruction de ne pas utiliser Slack. D'autres systèmes internes seraient également inaccessibles, indique Reuters.