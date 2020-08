Uber : pertes massives au second trimestre

(Boursier.com) — Uber a publié hier soir, après la clôture de Wall Street, pour son second trimestre, une perte massive de 1,8 milliard de dollars. Le groupe a subi de plein fouet la crise du coronavirus, mais, point positif, les livraisons de repas ont vu leur activité flamber. Les revenus totaux du second trimestre ont chuté de 29% à 2,24 milliards de dollars, mais le consensus était encore plus faible à 2,18 milliards. Uber Eats, en revanche, a réalisé des ventes de 1,2 milliard de dollars, le double de l'an dernier avec l'effet confinement. Uber va pour mémoire étendre ses services de livraison en rachetant Postmates pour 2,65 Mds$. Uber Eats a affiché une perte ajustée d'Ebitda de 232 M$ sur le trimestre clos, et devrait afficher une perte comparable au troisième trimestre. Le management reste confiant dans la capacité de cette activité à devenir rentable.

Dara Khosrowshahi, le directeur général du groupe, estime que la reprise de l'activité de mise en contact d'utilisateurs avec des conducteurs dépendra de la capacité de différents pays à contenir le nouveau coronavirus. Pour l'heure, la reprise est menée par l'Asie - hors Inde. Le dirigeant estime que l'étendue géographique du groupe demeure un énorme avantage actuellement. Néanmoins, le nombre d'utilisateurs actifs de la plateforme sur les 69 pays où opère le groupe a pratiquement été divisé par deux à 55 millions.

Enfin, malgré les difficultés, le groupe maintient son objectif de devenir rentable sur une base ajustée avant la fin de l'année 2021, grâce notamment au contrôle strict des coûts.