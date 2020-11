Uber : nouvelle perte de 1 Md$ au 3e trimestre

Uber : nouvelle perte de 1 Md$ au 3e trimestre









(Boursier.com) — Uber a publié jeudi soir une perte nette supérieure à 1 milliard de dollars au 3e trimestre, légèrement inférieure à la perte de 1,2 Md$ enregistrée lors de la même période de 2019. La perte par action a atteint 62 cents, un peu supérieure au consensus des analystes, qui était logé à 60 cents.

Le leader mondial de la réservation de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) a aussi vu son chiffre d'affaires diminuer de 18% à 3,1 Mds$ au 3e trimestre, plombé par la crise sanitaire qui a favorisé le télétravail et réduit le tourisme.

Mais les recettes ont tout de même légèrement dépassé les attentes des analystes (3,07 Mds$) grâce aux activités de livraison, qui comprennent Uber Eats. Les facturations de cette branche ont en effet bondi de 125% en un an, un effet positif de la crise sanitaire, qui a propulsé la demande pour ce type de services.

Les chauffeurs de VTC californiens resteront des indépendants

A Wall Street, l'action Uber a perdu jusqu'à 3,7% dans les échanges électroniques post-clôture, juste après cette publication, avant de limiter sa baisse à 1%. Le titre affiche toutefois une hausse de plus de 40% depuis le début de l'année, malgré la crise du coronavirus.

Depuis mardi, les titres d'Uber et de son concurrent Lyft ont profité de leur victoire lors d'un référendum en Californie sur le statut de leurs chauffeurs, qui a eu lieu en même temps que l'élection présidentielle.

Ainsi, 58% des électeurs ont voté en faveur de la proposition 22 qui qualifie les chauffeurs et livreurs exerçant sur leurs plateformes d'indépendants et non pas en salariés. Il s'agit d'un revers pour les autorités de cet Etat de l'Ouest américain, qui avaient adoptés la loi AB5 requalifiant ces indépendants en salariés.