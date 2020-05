Uber mise sur Lime

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Uber investit dans Lime. Le groupe de VTC, associé à Alphabet, à Bain Capital Ventures, GV et d'autres investisseurs existants et nouveaux, ont réalisé un tour de table de 170 millions de dollars dans la société de location de matériel de transport en libre-service.

Dans le cadre de cet investissement, Lime reprend les activités de vélos et scooters électriques d'Uber (appelées JUMP) et développera davantage l'intégration de ses applications mobiles avec celles d'Uber. Sur presque tous les marchés où Lime et Uber sont présents, les utilisateurs pourront se tourner vers les applications Lime et Uber pour débloquer divers produits et services. En outre, la société a promu Wayne Ting au poste de directeur général.

Selon des sources proches du deal, l'opération valorise Lime environ 400 M$, un montant très éloigné des 2,4 Mds$ évoqués il y a tout juste un an.