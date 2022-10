Uber, Lyft et DoorDash s'effondrent !

(Boursier.com) — Uber décroche de 13% sous les 24$ à Wall Street ce mardi, Lyft accusant également une baisse de 13% et DoorDash rendant 9%. Le secteur VTC et livraison de nourriture souffre en début de séance. Uber a pourtant récemment annoncé avoir résolu son problème de pénurie de chauffeurs. Hier, RBC Capital Markets notait qu'Uber surperformait "significativement" le rival Lyft en termes de temps d'attente et d'offre de conducteurs. Il n'y a pas toutefois d'explication évidente à la chute générale du secteur à Wall Street. Le titre Uber abandonne 46% depuis le début de l'année, après avoir été l'une des vedettes de la période des confinements.