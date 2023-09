Uber : le reclassement des travailleurs européens ferait courir de grands risques

(Boursier.com) — Uber , le géant VTC et des livraisons de nourriture, a prévenu que les propositions de l'Union européenne visant à reclasser les travailleurs à la demande en tant qu'employés l'obligeraient à fermer ses portes dans des centaines de villes et à augmenter les prix, selon le Financial Times. Ainsi, Anabel Diaz, dirigeante d'Uber pour l'activité mobilité en EMEA, a déclaré au FT que si Bruxelles obligeait Uber à reclasser les chauffeurs et les coursiers dans toute l'UE, cela pourrait entraîner une réduction de 50 à 70% du nombre d'opportunités de travail, ce qui provoquerait une cessation d'activité d'Uber dans des centaines de cas sur un total de 3.000 villes de l'UE qu'il dessert aujourd'hui. Cela pourrait aussi faire monter les prix jusqu'à 40% pour les consommateurs des grandes villes et entraîner des temps d'attente considérablement plus longs. Selon Diaz, afin de gérer les coûts de l'emploi, Uber serait obligé de regrouper les heures de travail avec moins de travailleurs. Elle nie toutefois que des changements éventuels de lois auraient un impact sur la rentabilité d'Uber en Europe.