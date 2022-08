Uber génère (enfin) du cash !

(Boursier.com) — Uber bondit de 12% avant bourse à Wall Street ce mardi, alors que le groupe californien de San Francisco a annoncé un flux de trésorerie trimestriel positif pour la première fois de son histoire et prévoit un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes pour le troisième trimestre. Uber a battu le consensus en termes de réservations brutes au deuxième trimestre, mais le groupe a déploré tout de même une perte massive de 2,6 milliards de dollars. Le groupe a généré un free cash flow de 382 millions de dollars sur le trimestre clos, contre 263 millions de dollars de consensus. Un an plus tôt, le groupe avait 'grillé' 398 M$ de cash. Les revenus du segment livraisons ont grimpé de 37% à 2,69 milliards de dollars. Ceux des services de transport ont flambé de 120% à 3,55 milliards de dollars. Les consensus respectifs étaient de 2,6 et 2,9 milliards de dollars sur ces deux activités. Les revenus totaux ont doublé à 8,07 milliards. Les réservations brutes ont augmenté de 33% à 29,1 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté a été de 364 millions de dollars, contre 258 millions de consensus et 509 millions de pertes un an avant.

Uber dit désormais anticiper, pour le troisième trimestre fiscal, un Ebitda ajusté allant de 440 à 470 millions de dollars, largement supérieur aux attentes de marché.