Uber flambe après les résultats

(Boursier.com) — Uber Technologies grimpe avant bourse à Wall Street, suite à sa publication financière trimestrielle assortie de prévisions plutôt solides. Pour le troisième trimestre, le groupe a déploré une perte nette de 1,2 milliard de dollars soit 61 cents par titre, contre 2,4 milliards de dollars un an plus tôt. L'Ebitda ajusté a représenté toutefois 516 millions de dollars, contre 462 millions de consensus. Les revenus ont progressé de 72% à 8,34 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 8,12 milliards, et malgré un ralentissement sur les livraisons alimentaires (+24% contre +37% un trimestre avant). Le groupe table sur un profit opérationnel du quatrième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, avec la demande en courses et la reprise des dépenses de voyage. Le covoiturage a tiré les revenus sur le trimestre clos avec une progression de 73%. Pour le quatrième trimestre, l'Ebitda ajusté est anticipé entre 600 et 630 millions de dollars, alors que le consensus se situait à 569 millions. Le niveau des réservations brutes est attendu en augmentation de 23 à 27%, après une hausse de 26% sur le trimestre clos fin septembre.