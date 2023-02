Uber flambe à Wall Street, après un trimestre historique

(Boursier.com) — Uber bondit de 7% avant bourse à Wall Street, alors que le groupe vient d'annoncer un trimestre record et des perspectives optimistes. Le géant VTC a généré un bénéfice net de 595 millions de dollars au quatrième trimestre, ou 29 cents par action, contre 892 millions de dollars un an plus tôt. Le consensus FactSet était de -15 cents par action. Le bénéfice net d'Uber comprenait toutefois un avantage net avant impôts de 756 millions de dollars en grande partie dû aux gains non réalisés de la réévaluation des investissements en actions. Uber a également annoncé un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 665 millions de dollars, alors que les analystes s'attendaient à 624 millions. Les revenus sont passés de 5,8 milliards de dollars à 8,6 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 8,5 milliards. Les réservations brutes ont augmenté de 19% pour atteindre 30,7 milliards de dollars, en ligne avec le consensus.

"Nous avons terminé 2022 sur notre meilleur trimestre de tous les temps, avec une demande robuste et des marges record", a déclaré le directeur général Dara Khosrowshahi. Pour le premier trimestre, les dirigeants d'Uber prévoient des réservations brutes de 31 à 32 milliards de dollars, ainsi qu'un Ebitda ajusté allant de 660 à 670 millions de dollars. Les analystes tablaient sur 31,3 milliards de dollars de réservations brutes et 612 millions de dollars d'Ebitda.