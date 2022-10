Uber : fin de la pénurie de chauffeurs !

(Boursier.com) — Uber affirme que la pénurie de chauffeurs est enfin terminée, indique le Financial Times. Le FT cite un entretien avec le responsable de la mobilité d'Uber, Andrew Macdonald, qui a déclaré que les dix plus grands marchés de l'entreprise ont tous connu une croissance mensuelle du nombre de conducteurs en août, l'amélioration de l'offre de conducteurs résultant d'incitations en cash, d'améliorations de la plateforme et de pressions inflationnistes. Selon l'article, l'offre mondiale de chauffeurs serait même en hausse de 70% en glissement annuel. Macdonald a ajouté que la résolution du problème de la pénurie de chauffeurs permettrait désormais à Uber de se concentrer sur le traitement d'autres plaintes des clients, portant notamment sur les temps d'attente et les annulations.