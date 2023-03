Uber étudie ses options pour Uber Freight

(Boursier.com) — Uber Technologies gagne un peu de terrain avant bourse à Wall Street ce jeudi, alors que le géant VTC américain étudierait selon Bloomberg une potentielle cession ou bien une introduction en bourse de son activité logistique Uber Freight. L'agence Bloomberg cite à ce sujet des personnes proches du dossier. Uber discuterait donc de ses options avec des conseillers, le résultat plus probable étant une IPO (introduction en bourse) de l'entité. Néanmoins, l'introduction pourrait ne pas se produire avant l'année prochaine et dépendra des conditions du marché, d'après Bloomberg. Uber avait lancé cette division fret en 2017 et avait acquis la société de logistique Transplace en 2021 pour 2,25 milliards de dollars. Uber Freight met en relation les camionneurs avec les expéditeurs, agissant en tant qu'intermédiaire dans le secteur du camionnage longue distance. En janvier, la division a annoncé son intention de supprimer environ 150 postes, ce qui représentait 3% des effectifs.