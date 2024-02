Uber enregistre sa première année (vraiment) rentable

(Boursier.com) — Uber Technologies a affiché sa première année rentable sur le plan opérationnel depuis son introduction en bourse, et table sur une poursuite de son expansion. Sur le trimestre d'octobre à décembre, le groupe a réalisé des revenus en augmentation de 15% à 9,94 milliards de dollars et des réservations brutes en hausse de 22% à 37,6 milliards de dollars. Le bénéfice net a plus que doublé pour atteindre 1,43 milliard de dollars, avec cependant un bénéfice fiscal d'un milliard environ sur une réévaluation des investissements. Le bénéfice par action trimestriel a été de 66 cents, contre 29 cents un an plus tôt.

Pour l'exercice, les revenus ont été de 37,3 milliards de dollars, en croissance de 17%, pour un bénéfice des opérations de 1,11 milliard de dollars à comparer à une perte de 1,83 milliard un an avant. L'Ebitda ajusté a flambé de 137% à plus de 4 milliards. Le bénéfice net part du groupe a atteint 1,89 milliard de dollars, contre une perte massive de plus de 9 milliards en 2022. Le cash flow libre annuel 2023 atteint enfin 3,36 milliards de dollars, contre 390 millions de dollars un an avant.

Le groupe envisage désormais un Ebitda ajusté allant de 1,26 à 1,34 milliard de dollars sur le trimestre se terminant en mars, contre 1,26 milliard de consensus. La guidance de réservations brutes sur la période va de 37 à 38,5 milliards, également meilleure que prévu.