Uber : encore de lourdes pertes, mais il y a de l'espoir...

(Boursier.com) — Uber a publié jeudi après la clôture de Wall Street ses comptes du 4e trimestre 2019, qui ont été bien accueillis par les marchés malgré de nouvelle pertes supérieures à 1 milliard de dollars pour le groupe américain de VTC.

La perte nette trimestrielle a ainsi atteint 1,1 milliard de dollars après une perte de 1,16 Mds$ au 3e trimestre. La perte par action, en données ajustées, a atteint 64 cents par action en données ajustées, un peu moins élevée que ce qu'attendaient les analystes, qui tablaient sur une perte de 68 cents. Les revenus du groupe se sont élevés à 4,07 Mds$, en hausse de 36% sur un an et en ligne avec les attentes du consensus établi par le cabinet Factset.

Objectif d'Ebitda positif pour le 4e trimestre 2020

Au cours de la conférence téléphonique suivant la publication, la direction s'est montrée optimiste sur la capacité du groupe à dégager des bénéfices. Le directeur général, Dara Khosrowshahi, a affirmé que l'objectif d'un excédent brut d'exploitation (Ebitda) positif serait atteint au 4e trimestre 2020 et non en 2021 comme attendu jusqu'ici.

A Wall Street, le titre Uber bondissait de près de 5% jeudi soir après cette publication dans les échanges électroniques après la clôture. Le titre a bondi de 24% depuis le début 2020, mais il évolue encore à 18% en-dessous de son cours d'introduction en Bourse, à 45$, en mai 2019.

Uber a cumulé des pertes d'environ 8,5 Mds$ depuis son entrée en Bourse, mais le groupe s'est engagé dans un vaste programme de réduction des coûts, notamment via la suppression de 1.000 emplois et la récente cession de son service livraison de repas en Inde. Le 4e trimestre 2019 a notamment été marqué par des réglementations plus strictes affectant les activités d'Uber à Londres (où le permis d'exercer du groupe a été révoqué) et en Californie, où la justice a contraint Uber à requalifier les conducteurs de VTC en salariés.