Uber Eats : un broker casse la graine

(Boursier.com) — Uber reste suivi de près en bourse, alors que Daiwa Capital a abaissé d'un cran son conseil d'"acheter" à "surperformance" sur le dossier. Uber était déjà sous les feux des projecteurs, alors que le groupe vient d'annoncer fermer son activité de livraison de repas en Italie. L'Américain va par ailleurs se retirer d'Israël, où il estime ne pas avoir atteint la taille critique... Le groupe entend ainsi se concentrer sur les marchés où il dispose d'opportunités durables de croissance.

Le directeur général du groupe, Dara Khosrowshahi, a affirmé qu'Uber n'investirait que dans les marchés où il pourrait devenir leadzer ou numéro deux. Le groupe a déclaré qu'une cinquantaine d'employés Uber, ainsi que des milliers de restaurateurs et coursiers non salariés, sont concernés par les mesures en Italie. Uber entend poursuivre tout de même le développement de son service de mobilité en Italie, avec l'opérateur IT taxi...