Uber : easy rider ?

(Boursier.com) — Uber Technologies a publié pour son troisième trimestre fiscal des réservations brutes en augmentation de 21% en glissement annuel à 35,3 milliards de dollars, avec une progression de 31% sur le segment mobilité à 17,9 milliards de dollars et une croissance de 18% à 16,1 milliards de dollars dans l'activité de livraison. Les revenus ont quant à eux progressé de 11% en comparaison de l'an dernier à 9,3 milliards de dollars. L'expansion ressort à 10% à devises constantes. Le bénéfice des opérations ressort positif de 394 millions de dollars, soit une augmentation de 889 millions de dollars en glissement annuel. Le bénéfice net part du groupe s'établit ainsi à 221 millions de dollars, malgré une perte latente de 96 millions de dollars sur le portefeuille d'investissements. L'Ebitda ajusté a quant à lui doublé en comparaison de l'an dernier, à 1,1 milliard de dollars, contre 1 milliard de consensus. Le free cash flow s'est envolé de 153% à 905 millions. Le bpa dilué est positif de 10 cents contre -61 cents un an plus tôt.

Pour son quatrième trimestre, Uber anticipe des réservations brutes allant de 36,5 à 37,5 milliards de dollars, ce qui dépasserait les attentes. L'Ebitda ajusté est quant à lui attendu entre 1,18 et 1,24 milliard de dollars, contre 1,15 milliard de consensus. Le groupe parie donc sur une forte demande durant la saison cruciale des fêtes de fin d'année. Pour le trimestre clos, le bénéfice ajusté a battu le consensus mais les revenus sont ressortis un peu courts, le groupe évoquant l'impact de certains changements comptables sur les revenus.