Uber dopé par ses records d'activité

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Uber Technologies, géant américain des services de véhicules de transport, grimpe avant bourse à Wall Street suite à l'annonce d'un record historique de réservations brutes mensuelles. Ainsi, le groupe californien de San Francisco a indiqué que son activité mobilité avait connu son meilleur mois en un an en mars, avec des réservations brutes au plus haut à plus de 30 milliards de dollars en base annualisée. Les réservations quotidiennes moyennes brutes sont ressorties en augmentation de 9% en comparaison du mois antérieur sur le segment mobilité. L'activité de livraison, dopée par les restrictions sanitaires et le télétravail, a affiché un record en mars à plus de 52 milliards de dollars de réservations brutes annualisées, en croissance de 150% en glissement annuel.

Uber constate, alors que les taux de vaccination augmentent, une reprise de la demande des consommateurs pour la mobilité plus rapide que la disponibilité des conducteurs, alors que la demande pour les livraisons dépasse quant à elle toujours la capacité.