Uber dopé par... les taxis new-yorkais !

(Boursier.com) — Uber grimpe en début de séance à Wall Street ce jeudi sur les 34$. Uber Technologies a conclu en effet un accord pour répertorier tous les taxis de New York sur son application, une décision qui pourrait aider l'entreprise de covoiturage à surmonter une pénurie de chauffeurs sur l'un de ses plus grands marchés. L'accord a été annoncé par Creative Mobile Technologies, qui crée des applications pour les taxis jaunes de la ville, et Curb, application de covoiturage pour les taxis sous licence et les trajets en location en Amérique du Nord. Les passagers paieront à peu près le même tarif pour les trajets en taxi que pour les trajets Uber X, a rapporté pour sa part le Wall Street Journal.