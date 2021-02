Uber : deux salles, deux ambiances

(Boursier.com) — Uber perdait du terrain après bourse hier à Wall Street suite à la publication de ses résultats trimestriels, marqués par une belle performance d'Uber Eats, mais une activité VTC par ailleurs sans relief. Ainsi, la demande en livraisons de repas n'a pas compensé la faiblesse de l'activité principale. Les revenus trimestriels ont par conséquent décliné de 16% en glissement annuel à 3,17 milliards de dollars, ce qui ressort inférieur au consensus Bloomberg. Les Etats-Unis, le Canada et l'Amérique latine ont souffert. Le groupe de San Francisco a quelque peu réduit sa perte trimestrielle, qui reste néanmoins particulièrement conséquente. La perte ajustée se monte à 454 millions de dollars, un peu moins lourde que prévu. Le point positif de la publication est donc la vigueur des livraisons dans un contexte de crise sanitaire, avec une croissance de 130% sur le quatrième trimestre pour plus de 10 milliards de dollars de commandes, contre 9,8 milliards de consensus.

Sur le trimestre clos, la perte ajustée par action ressort à 54 cents, contre 53 cents de consensus et 64 cents un an avant. En 2020, Uber a réduit de près de 30% ses effectifs. Sur le dernier trimestre de l'exercice, les revenus 'de mobilité', activité essentielle, ont corrigé de 52% à 1,47 milliard de dollars. En comparaison du trimestre antérieur, ils augmentent tout de même de 8% malgré les nouvelles mesures restrictives aux USA et en Europe. Le groupe n'est pas en mesure pour l'heure de prédire quand l'activité de transport retrouvera ses niveaux antérieurs à la pandémie.