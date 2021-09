Uber : ça se complique aux Pays-Bas

(Boursier.com) — Uber va faire appel d'une décision néerlandaise requalifiant ses conducteurs en employés. Un tribunal néerlandais a ainsi jugé ce lundi que les chauffeurs de VTC du groupe américain devaient être considérés comme des employés et non comme des sous-traitants indépendants utilisant sa plateforme. Uber se dit déçu de cette décision, alors que le groupe croit savoir que l'extrême majorité de ses conducteurs désirent rester indépendants. La cour d'Amsterdam a toutefois pris le parti du syndicat FNV et estimé que les chauffeurs Uber étaient des employés devant bénéficier des droits liés.