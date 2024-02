Uber bondit à Wall Street, sur un plan de rachat d'actions de 7 milliards !

(Boursier.com) — Uber s'enflamme avant bourse à Wall Street, alors que le groupe vient d'annoncer une autorisation de rachat d'actions de 7 milliards de dollars, après avoir confirmé son accession à la rentabilité en 2023. "L'autorisation accordée aujourd'hui à notre tout premier programme de rachat d'actions est un vote de confiance dans la solide dynamique financière de l'entreprise. Nous serons attentifs au rythme des rachats, en commençant par des actions qui compensent partiellement la rémunération à base d'actions, et en travaillant à une réduction constante du nombre d'actions", a déclaré Prashanth Mahendra-Rajah, directeur financier d'Uber. Au cours des trois prochaines années, le groupe s'attend à une croissance des réservations brutes de l'ordre de 15 à 19% et à une croissance du bénéfice ajusté allant jusqu'à 40%. Le flux de trésorerie disponible en pourcentage de l'Ebitda ajusté devrait être d'au moins 90% par an...