Uber bientôt rentable ? Le titre s'envole

(Boursier.com) — Uber bondit de 6% avant bourse à Wall Street, alors que le géant VTC anticipe son premier bénéfice ajusté historique. Cet accès à la rentabilité ('ajustée') pourrait donc intervenir plus tôt que prévu, avec la forte demande pour les services du groupe, notamment dans les commandes de repas, mais aussi avec la reprise des réservations de transport. Le groupe table, pour son troisième trimestre, sur des réservations brutes allant de 22,8 à 23,2 milliards de dollars, contre une guidance antérieure allant de 22 à 24 milliards.

Durant la pandémie, la faible demande en transport avait été compensée par le 'boom' des livraisons de repas et courses. En août, le rival Lyft avait dévoilé un profit ajusté trois mois plus tôt que prévu. Uber, lui, dit anticiper pour son troisième trimestre fiscal un Ebitda ajusté allant d'une perte de 25 millions de dollars à un profit de 25 millions, contre une guidance antérieure de 100 M$ de pertes. Pour le quatrième trimestre, l'Ebitda ajusté pourrait même atteindre 100 millions de dollars ! "Nous n'avons pas seulement renforcé notre leadership mondial dans le domaine de la mobilité et de la livraison, nous l'avons fait de manière plus rentable que jamais (...). Uber franchit une étape importante", a déclaré ce mardi le CEO d'Uber, Dara Khosrowshahi.