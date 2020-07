Uber aurait accepté un rachat de Postmates pour 2,65 Mds$

(Boursier.com) — Uber aurait accepté l'acquisition de Postmates dans le cadre d'un deal en actions d'un montant de 2,65 milliards de dollars. Selon l'agence Bloomberg, un tel accord devrait être dévoilé ce jour.

Selon de précédents rapports, Uber avait effectué une offre pour la reprise de GrubHub, autre service de livraison à la demande, plus tôt dans l'année, mais le deal avait échoué. Uber aurait ensuite approché Postmates, une firme américaine spécialisée dans la livraison de nourriture.

Bloomberg croit savoir qu'Uber et Postmates auraient discuté à diverses reprises durant quatre ans, mais les négociations se seraient intensifiées il y a une semaine, et devraient donc désormais aboutir. GrubHub a pour sa part été racheté par Just Eat Takeway dans le cadre d'un accord de 7,3 milliards de dollars.