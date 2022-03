Uber : après New York, San Francisco ?

(Boursier.com) — Uber serait proche d'un accord concernant les taxis avec Flywheel Technologies à San Francisco, indique le New York Times. Citant des personnes proches du dossier et une vidéo de l'Agence des transports municipaux de San Francisco, le NYT rapporte que les parties sont sur le point de conclure un accord qui permettrait aux habitants d'utiliser l'application Uber pour appeler un taxi à San Francisco, similaire à l'accord qui a été conclu récemment à New York. L'article indique que si les régulateurs approuvent le partenariat, il pourrait commencer en mai. Un tel accord serait symbolique, San Francisco ayant été assez tranché par le passé dans son opposition à Uber - qui y siège pourtant.

Uber Technologies avait récemment conclu un accord pour répertorier tous les taxis de New York sur son application. L'accord avait été annoncé par Creative Mobile Technologies, qui crée des applications pour les taxis jaunes de la ville, et Curb, application de covoiturage pour les taxis sous licence et les trajets en location en Amérique du Nord.