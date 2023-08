Uber affiche un trimestre historique à Wall Street

(Boursier.com) — Uber , qui vient juste de repasser la barre des 100 milliards de dollars de capitalisation boursière à Wall Street, poursuit sa hausse avant bourse ce mardi. Il faut dire que le groupe a très nettement dépassé les attentes de marché sur le trimestre clos, affichant un bénéfice ajusté par action de 18 cents, à comparer à un consensus FactSet négatif d'un cent. Uber Technologies a enregistré son premier bénéfice d'exploitation positif au deuxième trimestre. Les résultats trimestriels ont été tirés par une solide croissance dans les deux activités principales d'Uber, alors que le nombre de courses aux États-Unis et au Canada a dépassé pour la première fois les niveaux pré-pandémiques et que la demande en livraisons est restée forte malgré la réouverture des restaurants. Uber prévoit un bénéfice d'exploitation du troisième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, alors qu'il constate une demande croissante de covoiturage en raison des fortes tendances des voyages d'agrément et du retour progressif au travail de bureau.

Les contrôles des coûts ont aidé l'entreprise à maintenir son objectif d'afficher une rentabilité du bénéfice d'exploitation cette année. "Une demande robuste, de nouvelles initiatives de croissance et une discipline continue des coûts ont permis un excellent trimestre, avec des voyages en hausse de 22% et un bénéfice d'exploitation GAAP, pour la première fois dans l'histoire d'Uber", a déclaré le DG Dara Khosrowshahi. Le bénéfice net s'est établi à 394 millions de dollars, ou 18 cents par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre une perte de 2,6 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice comprenait un avantage avant impôts de 386 millions de dollars en raison de gains non réalisés résultant de la réévaluation des investissements en actions d'Uber.

Uber a affiché néanmoins sur son deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 9,23 milliards de dollars, légèrement inférieur au consensus, mais Wall Street se concentre sur l'accession à la rentabilité. Uber prévoit un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement du troisième trimestre allant de 975 millions à 1,025 milliard de dollars. Le consensus était de 926 millions seulement. La marge d'Ebitda du deuxième trimestre a atteint un niveau record de 2,7%... Uber a indiqué par ailleurs qu'au cours des prochains trimestres, le groupe allait évaluer "le retour du capital excédentaire aux actionnaires", à mesure que les flux de trésorerie augmentent et "avec toute nouvelle monétisation potentielle des participations à long terme". Parmi les autres métriques, les réservations brutes, ou la valeur totale en dollars des services, devraient se situer entre 34 et 35 milliards de dollars au troisième trimestre.