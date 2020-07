Uber : a toujours faim

(Boursier.com) — Uber a toujours faim. Après s'être fait piqué sous le nez Grubhub, le roi des VTC compte toujours se développer dans la livraison de repas commandés en ligne. Une activité en plein essor avant le confinement, et qui a encore plus le vent en poupe depuis. Selon la presse américaine, et notamment le 'New York Times', Uber serait ainsi prêt à débourser près de 2,6 milliards de dollars pour reprendre Postmates. Les pourparlers seraient toujours en cours mais un accord pourrait être officialisé rapidement selon le NYT.

Fondée en 2011, Postmates a été l'une des premières sociétés à permettre aux ménages américains de commander des repas en ligne en utilisant une application pour smartphone. Cependant, la concurrence s'est intensifiée ces dernières années, et Postmates figure désormais en quatrième position sur son marché domestique. En février 2019, l'entreprise a déclaré avoir déposé des documents confidentiels en vue d'une éventuelle IPO, mais elle n'a jamais donné suite.

Avec Postmates, Uber mettrait la main sur un acteur relativement modeste mais l'opération lui offrirait davantage d'espace dans un marché ultra-concurrentiel, dont les différents protagonistes peinent à être rentables.

