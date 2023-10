U10 : une question de stocks...

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de U10 au 1er semestre 2023 affiche une valeur stable à 83,95 millions d'euros (83,85 ME au 1er semestre 2022). Pourtant, le développement organique de l'offre U10 vient absorber le ralentissement de la période. Par ailleurs, en fin d'année 2021, tous les acteurs autour du Retail avaient calibré leurs approvisionnements sur la base de la forte consommation post-Covid. Les évènements géopolitiques de 2022 ont entraîné une baisse brutale de la consommation au moment même de l'entrée des approvisionnements, créant dans toute la profession des niveaux de stocks très élevés. U10 a alors attribué avec agilité l'Ebitda réalisé à d'importants budgets de remises sur ces 'overstocks'.

L'allocation d'une grande part de l'Ebitda affectée à ces opérations d'assainissement des stocks a neutralisé la rentabilité de la période. L'Ebitda du 1er semestre 2023 ressort à 1,65 ME (1,77 ME au 1er semestre 2022) pour 722 kE de résultat d'exploitation (485 kE au 1er semestre 2022).

Le résultat net ressort en perte de -268 kE au 1er semestre 2023 contre un résultat positif de +227 kE sur la même période en 2022.

Les arbitrages de gestion ont permis une baisse brutale des stocks de -29% sur les 12 derniers mois et un retour à la normale. Par conséquent, la trésorerie disponible s'améliore de +17 ME en une année, et fait chuter l'endettement net.

Perspectives

Le développement organique de U10 continue d'absorber cette période compliquée.

Les opérations de gestion sur les stocks étant terminées, U10 peut "sereinement prévoir le retour de son Ebitda normatif".