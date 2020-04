U10 : une belle année 2019

(Boursier.com) — U10 a finalisé en 2019 son objectif de structuration pour devenir un modèle 'pure player' sur le marché de l'équipement de la maison avec :

- la cession des activités hors 'core business' par la vente de sa participation majoritaire dans Dutexdor

- la fusion des entités opérant dans l'équipement de la maison dans une seule société U10.

U10 n'a pas ralenti les investissements dédiés au développement futur, la rentabilité est en nette amélioration. Avec un chiffre d'affaires de 178,37 millions d'euros (180,84 ME en 2018). L'Ebitda s'établit à 5,38 ME pour un résultat d'exploitation de 3,85 ME (2,1 ME en 2018).

Le résultat net part du groupe passe de 1,14 ME en 2018 à 2,79 ME en 2019.

Les cash flows opérationnels sont en hausse de +17,2 ME. L'endettement net chute fortement de 34%, avec un recul de -18,6 ME.

Quel impact de la crise sanitaire ?

Dans le contexte de l'épidémie du virus Covid-19 et suite aux décisions du gouvernement de confinement et de fermeture des commerces non essentiels, qui constituent plus de 90% de ses clients, U10 a fermé l'ensemble de ses dépôts logistiques et la majeure partie de ses services administratifs le 16 mars au soir.

Outre la mise en oeuvre de mesures autorisées par le gouvernement, dont le chômage partiel, U10 entend recourir aux prêts garantis par l'Etat pour traverser cette période inédite afin de régler correctement l'ensemble de ses fournisseurs malgré son manque de chiffre d'affaires. Les dossiers sont en cours d'instruction.

Pas de dividende

Compte tenu de ces évènements, U10 ne proposera pas de distribution de dividende lors de l'Assemblée générale annuelle qui aura lieu de 3 juin 2020.

En fonction de l'évolution de la crise sanitaire, la société se réserve la possibilité d'organiser cette réunion à huis clos.