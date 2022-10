U10 : rentabilité sous pression au premier semestre

(Boursier.com) — La société U10 a dégagé au premier semestre 2022 un EBITDA de 1,77 ME (4,13 ME un an plus tôt). Le résultat d'exploitation se situe à 0,49 ME après 3,14 ME au premier semestre 2021. Le résultat net pat du groupe est à l'équilibre (1,82 ME au premier semestre 2021).

U10 avait pourtant maintenu son volume d'activité au 1er semestre dans un marché largement perturbé, le secteur de l'importation et de la distribution enregistrant depuis le début de l'année une explosion fulgurante de ses niveaux de stocks, l'inflation et les tensions économiques ayant conduit à une baisse de la consommation générale.

Dans ce contexte, U10 indique avoir fait le choix de procéder rapidement à des opérations promotionnelles importantes afin d'éviter tout enlisement dû à la montée de ses stocks. U10 considère que sa rentabilité en est temporairement affectée, " mais au profit de sa stabilité et de sa solidité ".