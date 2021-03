U10 : l'EBITDA dégagé sur le seul 2nd semestre s'élève à +4,3 ME











(Boursier.com) — U10 a signé un très bon second semestre comparé au S1-2020 qui avait été durement affecté par la fermeture des distributeurs. Ainsi l'EBITDA dégagé sur le seul 2nd semestre s'élève à +4,3 ME et égale quasiment l'EBITDA total de l'année 2019, validant la pertinence du virage digital opéré par U10 bien avant la crise sanitaire. Le résultat net reste toutefois négatif sous l'effet du 1er semestre dégradé et de charges non récurrentes. Le BFR est en baisse de -15,5 ME et renforce le free cash-flow.

L'endettement financier net continue de chuter et s'élève à 20,6 ME. En deux ans, la dette financière a ainsi été réduite de -33,8 ME. La trésorerie court terme est positive à +12,9 ME, en amélioration de +30,7 ME sur l'année.

En janvier, U10 a lancé sa plateforme digitale de gestion de commandes en 'BtoB'. "Ce nouvel outil a évidemment reçu un très bon accueil en répondant parfaitement aux besoins actuels d'activité à distance" commente le groupe.

En Europe, la forte consommation des produits de la maison se poursuit en ce début d'année 2021 et U10 en bénéficie pleinement.

U10 ne proposera pas de distribution de dividende lors de l'assemblée générale annuelle qui aura lieu le 2 juin 2021. En fonction de l'évolution de la crise sanitaire, la société se réserve la possibilité d'organiser cette réunion à huis clos.