U10 : l'activité dépasse son niveau d'avant la pandémie

(Boursier.com) — Avec un chiffre d'affaires de 85,8 ME sur le S1 2021, le volume d'affaires de U10 est très nettement supérieur à celui d'avant crise sanitaire.

Dans ce contexte, l'EBITDA du 1er semestre 2021 est en très forte croissance, à +60% par rapport au S1-2019 pour atteindre 4,1 ME.

Le résultat net est de 1,8 ME contre 1 ME sur le S1 2019.

La croissance génère une légère augmentation du BFR et l'endettement net passe de 20,6 ME à 26,6 ME.

Le chiffre d'affaires de ces derniers mois associé au carnet de commandes en cours permet à U10 d'être très confiant sur l'exercice 2021.

Bien que les coûts d'approche et les prix des matières premières se soient envolés, la profitabilité du nouveau modèle U10 sera très nettement supérieure à 2019 avant pandémie.