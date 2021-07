U10 enregistre une nouvelle accélération de son activité

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — U10 enregistre une nouvelle accélération de son activité en 2021 avec des ventes supérieures à celle du 1er semestre 2019, avant crise sanitaire, à 85,84 ME.

La facturation France est durablement portée par la forte consommation en Europe des produits de la maison. Les ventes sont en hausse de +60% par rapport au S1-2020 et de +18% comparées à celles du S1-2019.

Les exportations du bureau asiatique restent marquées par l'annulation des salons internationaux et les difficultés de déplacements professionnels.

Actualités et perspectives

Après une année 2020 hors normes, U10 poursuit l'excellente performance opérationnelle du 2nd semestre 2020. L'EBITDA enregistré au S1-2021 dépassera ainsi celui du 1er semestre 2019.

La solidité des perspectives de ventes de l'année se confirme, avec notamment le déploiement exponentiel de l'outil 'BtoB' de prises de commandes en ligne.